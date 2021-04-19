Начинающие режиссёры из Нижнего Тагила и других городов страны могут принять участие в конкурсе «Кинопроба»

XVIII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» объявил приём заявок. За первые две недели на конкурс поступило 50 работ от студентов и выпускников киновузов и киношкол из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга. Фестиваль состоится в столице Среднего Урала с 1 по 5 декабря.

В конкурсной программе могут участвовать киновузы и профессиональные киношколы России и мира, представляющие программы своих учеников, а также дебютанты, снявшие свой первый короткометражный фильм. По традиции «Кинопроба» ждёт анимационные, игровые и неигровые ленты продолжительностью до 30 минут. Заявки принимаются до 10 октября в специальном разделе сайта конкурса.

Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» проходит в Екатеринбурге с 2004 года. В течение пяти фестивальных дней проходят конкурсные и внеконкурсные показы, мастер-классы, дискуссии, встречи с режиссёрами, художниками-аниматорами, операторами, актёрами, ретроспективные показы. Вход на все мероприятия «Кинопробы» свободный для всех желающих.