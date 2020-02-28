Начало весны жители Нижнего Тагила встретят с пасмурной погодой и гололедицей

В начале весны жителей Нижнего Тагила ожидает гололедица на дорогах и тротуарах. В выходные, с 29 февраля по 1 марта, температура воздуха будет подниматься до плюс 1–3 градусов, ночью — опускаться до минус 6 градусов. Погода прогнозируется пасмурная, преимущественно с юго-западным и западным ветром.

На севере Свердловской области в ближайшие ночи ожидается похолодание до минус 9 градусов. Днём столбики термометров будут опускаться до минус 2 градусов. На юге региона воздух прогреется до плюс 5 градусов. По данным Уральского гидрометцентра, жителей ждут метели и мокрый снег, а также гололёд в отдельных районах и гололедица на дорогах. Ветер будет дуть юго-западный и западный с порывами до 15 м/с.