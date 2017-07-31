Начальника ГУФСИН по Кузбассу заподозрили в получении крупной взятки

Следователи в Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего начальника ГУФСИН России по региону, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, в 2012 году подозреваемый предложил директору строительной фирмы пролоббировать заключение госконтракта почти на 60 миллионов рублей именно с его организацией. Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ СИЗО.

«За свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить там дом. Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключён именно с указанной организацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следователи проводят обыски, изымают документы, устанавливают и допрашивают очевидцев. Кроме того, решается вопрос о предъявлении обвинения, избрании меры пресечения.

«Также в рамках расследования будет дана юридическая оценка действий взяткодателя», — добавили в СУ СК.

Как сообщается на официальном сайте кузбасского ГУФСИН, пост начальника ведомства с 2011 года занимает генерал-майор внутренней службы Константин Антонкин. Он родился в 1969 году в Барнауле (Алтайский край), окончил Алтайский государственный технический университет имени Ползунова и Московский институт МВД России. В учреждениях службы исполнения наказаний начал работать в 1997 году, причём на руководящих должностях. В разные годы Антонкин возглавлял УИН УВД Алтайского края, УФСИН по Республике Алтай, позже был назначен начальником ведомства в Кузбассе.

Напомним, ранее Счётная палата России обнаружила неэффективное расходование Федеральной службой исполнения наказаний 15 млрд рублей из федерального бюджета.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Аргументы и факты – Челябинск»