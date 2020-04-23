Начальника ГИБДД Сухого Лога уволили из органов за злоупотребление полномочиями

В Свердловской области будут судить экс-начальника ГИБДД города Сухого Лога Константина Калугина, сообщает пресс-служба Сухоложского городского суда.

«Рассмотрение дела начнётся 8 мая. В материалах дела Калугин обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности"», — сообщили в суде.

Изначально Калугина подозревали в попытке получения взятки: по данным следствия, он пообещал коммерсанту закрыть его дело о перегрузе машины за стройматериалы и даже дал такое распоряжение подчинённому. Когда Калугин пришёл получать обещанное вознаграждение, его уже ждали сотрудники УСБ полицейского главка и ФСБ. При обыске в квартире Калугина был найден незарегистрированный пистолет. Силовик заявил, что нашёл оружие на улице несколько лет назад, позже эксперты пришли к выводу, что пистолет неисправен, а значит, не является боевым оружием.

В январе 2020 года Калугину было объявлено о неполном служебном соответствии.