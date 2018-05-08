Начальник управления муниципального имущества тагильской мэрии Марина Михайлова написала заявление об увольнении

Начальник управления муниципального имущества администрации Нижнего Тагила Марина Михайлова написала сегодня, 8 мая, заявление об увольнении. Как рассказал источник АН «Между строк» в мэрии, уйти в отставку чиновницу попросил лично глава города Сергей Носов. С чем связана просьба мэра наш собеседник не уточнил.

Марина Михайлова подтвердила в разговоре с журналистом АН «Между строк» по телефону факт написания заявления об увольнении.

«Ну и что в этом такого, что за новость? Заявление об увольнении ведь не свидетельство о смерти? Просто приняла такое решение!» – сказала чиновница и бросила трубку.

Получить оперативный комментарий пресс-службы администрации АН «Между строк» не удалось.