Начальник полиции Туринска уволен после пьяной езды по Верхней Салде

Врио начальника ОМВД по Туринскому району подполковник полиции Евгений Галай отстранён от служебных обязанностей после того, как отказался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Об этом АН «Между строк» рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Напомним, автомобиль Toyota RAV 4, за рулём которого находился Евгений Галай, был остановлен экипажем ДПС в ночь на 5 октября в Верхней Салде на улице Энгельса. Высокопоставленный полицейский имел признаки алкогольного опьянения, но проходить медосвидетельствование отказался. На Галая сотрудниками ГИБДД был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.26 КоАП.

«Должностное лицо, о котором идёт речь, действительно отказалось от медицинского освидетельствования, но поскольку в законодательстве чётко прописано, что это означает с точки зрения возможных последствий, то уже в субботу, в день, когда этот факт был зафиксирован, руководитель был отстранён от выполнения своих служебных обязанностей, — заявил Горелых. — Кроме того, начальником Главного управления МВД по Свердловской области генерал-майором полиции Александром Мешковым дано указание кадровой службе подготовить приказ об увольнении вышеназванного подполковника из системы МВД по отрицательным мотивам. Генерал Мешков занимает принципиальную и одновременно жёсткую позицию по отношению к такого рода стражам порядка: перед законом все равны, несмотря на занимаемые должности, звания и былые заслуги. Того, кто садится за руль в нетрезвом виде, иначе как преступником назвать нельзя. И неважно, это гражданский или человек в погонах».

Отметим, что за несколько минут до инцидента в дежурную часть полиции Верхней Салды поступило обращение от неустановленного лица: он видел автомобиль с явно пьяным водителем.

Евгений Галай долгое время проработал в УМВД Верхней Салды, где дослужился до начальника полиции. До назначения врио начальника ОМВД по Туринскому району находился на аналогичной должности в Ирбите.