Начальник ГИБДД Нижнего Тагила поздравил автолюбительниц с 8 Марта

Сегодня начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов поздравил автолюбительниц с Международным женским днём. На проспекте Ленина возле кинотеатра «Родина» инспекторы ДПС останавливали автомобили, за рулём которых сидели женщины.

«Автоледи начинали доставать документы, в глазах читался немой вопрос: “А что же я нарушила?” Но когда к ним подходил начальник ГИБДД Анатолий Чернов с цветами и добрыми пожеланиями, девушки расцветали на глазах, им было очень приятно и неожиданно получить поздравления от главного госавтоинспектора города», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

Сотрудники дорожной полиции желают представительницам прекрасной половины человечества соблюдать правила дорожного движения, быть всегда красивыми, любимыми и счастливыми.