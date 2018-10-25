«Начали иголки под ногти заталкивать»: СМИ сообщили о пытках в СИЗО Красноярска (ВИДЕО)

Жительница Красноярска Елена Смирнова рассказала, что её сына Василия Субботина пытали в СИЗО, пишет интернет-издание «ТВК Красноярск».

По словам Смирновой, её сына задержали 7 сентября по подозрению в хранении наркотиков. Сначала его поместили в СИЗО, потом перевели в туберкулёзную больницу.

«К нему в камеру пришёл неизвестный и сказал, что у него есть два варианта: подписать показания либо изнасилуют мать и жену. Затем к нему пришли трое, привязали к кровати, начали иголки под ногти заталкивать, один садился ему на лицо, надели на голову пакет, душили. Пытали таким образом, чтобы ни синяков, ни гематом не оставлять», — заявила она.

Смирнова узнала о пытках сына со слов адвоката, которого пустили к Субботину, ей самой свиданий с сыном не разрешили. Адвокат увидела на ногах Субботина красные следы на ногах, оставшиеся после того, как его привязывали, следы от наручников, «на руках всё оборвано», «под пальцами следы от иголок». Со слов адвоката, Субботин сообщил, что 6 октября его привязали к кровати, били, душили пакетом, запихивали иголки под ногти, а в анальное отверстие вставляли черенок от швабры и кипятильник. Кроме того, его угрожали заразить СПИДом через укол. В результате пыток 10 октября он подписал признательные показания.

До этого Смирнова рассказала «МБХ Медиа», что Субботина задержали, когда он был в гостях в загородном доме у приятеля, «который выращивал траву». Она заверила, что её сын не причастен к этому.

Заявления Смирновой и её сына проверяют в Следственном комитете. В краевом управлении ФСИН уже провели проверку и сообщили, что не подтвердили никаких фактов угроз жизни или здоровью Субботина со стороны сотрудников СИЗО или других заключённых. Начальник краевого управления ФСИН, по словам Смирновой, предупредил её, что адвоката могут привлечь к ответственности за дачу ложных показаний. Смирнова начала собирать подписи под петицией с требованием остановить пытки.