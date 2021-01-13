«Наблюдательная комиссия не справилась с задачей». В мэрии Нижнего Тагила подвели итоги осенних перезамеров накопления ТКО, не назвав ни одной цифры

Сегодня в администрации Нижнего Тагила прошла очередная комиссия по результатам осенних перезамеров накопления твёрдых коммунальных отходов в городе. На встрече присутствовали представители мэрии, регионального оператора «Рифей» и общественники.

Члены комиссии обсудили прошедший этап замеров и высказали свои замечания. Так, эколог Андрей Волегов-Князев заявил, что результаты осенних замеров могут быть завышены в несколько раз из-за не проработанной до конца процедуры. Общественник надеется, что часть его замечаний на зимнем этапе замеров будет учтена и, чтобы цифры были актуальными, контейнеры на площадках будут предварительно опустошать и замерять накопление мусора за строго установленный срок.

«Наблюдательная комиссия не в полной мере справилась со своей задачей, — пояснил АН “Между строк” Волегов-Князев. — Не были учтены данные по бакам для крупногабаритных отходов, а там цифры серьёзные. Также фиксировались факты подброса чужого мусора и мусора, который не относится к ТКО. Прошло уже два месяца со дня окончания замеров, а чиновники нам ни одной цифры не показали. Месяц назад они депутатам обещали, что скоро все итоги подобьют, но этого так и не было сделано до сих пор. По моим приблизительным подсчётам, существующие нормы завышены более чем в четыре раза».

Общественник призывает неравнодушных к проблеме горожан принимать участие в замерах в качестве независимых наблюдателей.

Также Волегов-Князев поднял вопрос об участии в замерах не только площадок для сбора мусора, но и многоквартирных домов с мусоропроводом. По мнению эколога, это поможет исключить мусор, который в контейнеры на открытых площадках могут скидывать случайные люди, проходя мимо. Решения по этому вопросу пока достигнуто не было. Комиссия согласовала дату старта зимнего периода замеров ТКО на 18 января.