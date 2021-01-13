Общество

«Наблюдательная комиссия не справилась с задачей». В мэрии Нижнего Тагила подвели итоги осенних перезамеров накопления ТКО, не назвав ни одной цифры

13.01.2021 18:45
«Наблюдательная комиссия не справилась с задачей». В мэрии Нижнего Тагила подвели итоги осенних перезамеров накопления ТКО, не назвав ни одной цифры

Сегодня в администрации Нижнего Тагила прошла очередная комиссия по результатам осенних перезамеров накопления твёрдых коммунальных отходов в городе. На встрече присутствовали представители мэрии, регионального оператора «Рифей» и общественники. 

Члены комиссии обсудили прошедший этап замеров и высказали свои замечания. Так, эколог Андрей Волегов-Князев заявил, что результаты осенних замеров могут быть завышены в несколько раз из-за не проработанной до конца процедуры. Общественник надеется, что часть его замечаний на зимнем этапе замеров будет учтена и, чтобы цифры были актуальными, контейнеры на площадках будут предварительно опустошать и замерять накопление мусора за строго установленный срок. 

«Наблюдательная комиссия не в полной мере справилась со своей задачей, пояснил АН “Между строк” Волегов-Князев. Не были учтены данные по бакам для крупногабаритных отходов, а там цифры серьёзные. Также фиксировались факты подброса чужого мусора и мусора, который не относится к ТКО. Прошло уже два месяца со дня окончания замеров, а чиновники нам ни одной цифры не показали. Месяц назад они депутатам обещали, что скоро все итоги подобьют, но этого так и не было сделано до сих пор. По моим приблизительным подсчётам, существующие нормы завышены более чем в четыре раза».

Общественник призывает неравнодушных к проблеме горожан принимать участие в замерах в качестве независимых наблюдателей. 

Также Волегов-Князев поднял вопрос об участии в замерах не только площадок для сбора мусора, но и многоквартирных домов с мусоропроводом. По мнению эколога, это поможет исключить мусор, который в контейнеры на открытых площадках могут скидывать случайные люди, проходя мимо. Решения по этому вопросу пока достигнуто не было. Комиссия согласовала дату старта зимнего периода замеров ТКО на 18 января.

Copyright
Telegram mstrok.ru