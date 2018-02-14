Наблюдатели от Навального договариваются со штабами кандидатов в президенты

Сторонникам оппозиционного политика Алексея Навального удалось договориться с несколькими штабами кандидатов в президенты о выдвижении своих наблюдателей, рассказал руководитель штаба Навального Леонид Волков «Ведомостям». Раскрывать детали он не стал, так как опасается давления, пишут «Ведомости». Особое внимание, отмечает Волков, будет уделено участкам в Чеченской Республике.

Наблюдателей могут назначать как сами кандидаты, так и выдвинувшие их партии и общественные палаты. Известно, что в Общественную палату РФ запрос от Навального о выдвижении наблюдателей не поступал. В штабах Григория Явлинского и Ксении Собчак готовы дать направления наблюдателям Навального, но лишь в том случае, если они будут следить не только за явкой, но и за голосованием и подсчётом голосов. Поддержал идею соратников Навального и штаб Сергея Бабурина. «Коммунисты России» отказались сотрудничать с представителями оппозиционера. В ЛДПР отметили, что планируют подготовить к выборам 96 тысяч своих наблюдателей.

«Подготовка ведётся постоянно, нужды в сторонних наблюдателях нет, так как наши самые квалифицированные», — рассказал депутат Госдумы Алексей Диденко.

КПРФ подготовит по два-три человека на избирательные участки в сельские территории и по четыре-пять — в крупные города.

«В регионах приходят и сторонники Навального, которые не поддерживают его с бойкотом выборов, хотят помогать. Никаких официальных договорённостей и переговоров с Навальным не было и не будет, но если кто-то в частном порядке придёт, мы никого не будем выгонять», — сообщил также Юрий Афонин.

Функции наблюдателей, по информации Леонида Волкова, также смогут частично исполнять 4500 журналистов, аккредитованных на выборы от издания ФБК «Левиафан», и представители ряда дружественных СМИ.