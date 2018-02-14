Наблюдатели от Навального договариваются со штабами кандидатов в президенты

14.02.2018 10:45
Наблюдатели от Навального договариваются со штабами кандидатов в президенты

Сторонникам оппозиционного политика Алексея Навального удалось договориться с несколькими штабами кандидатов в президенты о выдвижении своих наблюдателей, рассказал руководитель штаба Навального Леонид Волков «Ведомостям». Раскрывать детали он не стал, так как опасается давления, пишут «Ведомости». Особое внимание, отмечает Волков, будет уделено участкам в Чеченской Республике.

Наблюдателей могут назначать как сами кандидаты, так и выдвинувшие их партии и общественные палаты. Известно, что в Общественную палату РФ запрос от Навального о выдвижении наблюдателей не поступал. В штабах Григория Явлинского и Ксении Собчак готовы дать направления наблюдателям Навального, но лишь в том случае, если они будут следить не только за явкой, но и за голосованием и подсчётом голосов. Поддержал идею соратников Навального и штаб Сергея Бабурина. «Коммунисты России» отказались сотрудничать с представителями оппозиционера. В ЛДПР отметили, что планируют подготовить к выборам 96 тысяч своих наблюдателей.

«Подготовка ведётся постоянно, нужды в сторонних наблюдателях нет, так как наши самые квалифицированные», рассказал депутат Госдумы Алексей Диденко.

КПРФ подготовит по два-три человека на избирательные участки в сельские территории и по четыре-пять — в крупные города.

«В регионах приходят и сторонники Навального, которые не поддерживают его с бойкотом выборов, хотят помогать. Никаких официальных договорённостей и переговоров с Навальным не было и не будет, но если кто-то в частном порядке придёт, мы никого не будем выгонять», сообщил также Юрий Афонин.

Функции наблюдателей, по информации Леонида Волкова, также смогут частично исполнять 4500 журналистов, аккредитованных на выборы от издания ФБК «Левиафан», и представители ряда дружественных СМИ.

Фото: 
twitter
Copyright