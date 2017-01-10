На жителя Нижнего Тагила завели уголовное дело из-за синяков под глазами

Уголовное дело по статье «Грабёж с применением насилия» возбуждено в отношении 35-летнего жителя Нижнего Тагила, который подозревается в нападении на 61-летнюю женщину. Инцидент произошёл поздно вечером 7 января на улице Победы. Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», около 22.30 пенсионерка по дороге домой обратила внимание на идущего следом за ней незнакомого мужчину. Женщина остановилась у подъезда, но побоялась заходить внутрь, так как в подъезде было темно.

«В этот момент мужчина, находившийся в изрядном подпитии, задал ей какой-то странный вопрос, после чего попытался вырвать из рук женщины сумку, в которой были около 1000 рублей и документы. Пенсионерка отчаянно сопротивлялась. Тогда злоумышленник несколько раз ударил её по лицу, свалил с ног, уже лежащей на снегу нанёс удар ногой в лицо. После этого грабитель скрылся вместе с похищенным имуществом», – уточняют в полиции.

Пенсионерка хорошо запомнила, что под глазами у нападавшего были синяки от побоев. По описанным потерпевшей приметам сотрудники уголовного розыска пришли к мнению, что злоумышленником мог быть ранее трижды судимый за грабежи и разбои житель Красного Камня. Только накануне сыщики уголовного розыска вызывали его для дачи объяснений по другому делу и обратили внимание на «бланши» под глазами.

Задержанный рецидивист категорически отрицал свою причастность к совершённому преступлению. В квартире подозреваемого сотрудники полиции обнаружили мужские ботинки с бурыми пятнами, предположительно следами крови потерпевшей, которые направлены на биологическую экспертизу. К тому же потерпевшая женщина уверенно опознала в нём налётчика.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Агентство новостей «Между строк»