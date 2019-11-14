На жителя Кузбасса завели дело о демонстрации нацистской символики из-за фото с цифрой 55

Полиция города Калтан Кемеровской области составила протокол о демонстрации нацисткой символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) на местного юриста и правозащитника Дмитрия Миропольцева из-за того, что он опубликовал фотографию посвящённого 55-летию первого полёта в космос флешмоба, пишет «Тайга.инфо».

Флешмоб прошёл в Пензе в апреле 2016 года. Акцию проводило отделение движения «Российские студенческие отряды». Миропольцев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» скриншот из сюжета федерального телеканала, где люди выстроились в число 55.

«Они перерывали всю мою страницу, настоящих свастик не нашли. Решили, что 55 — это тоже свастика», — рассказал Миропольцев.

По его словам, в деле есть заключение эксперта, который подтвердил вывод полицейских. Активист связал административное дело со своей общественной деятельностью. В разговоре с «Медиазоной» он назвал это «заказом от областной администрации за критику [губернатора Сергея] Цивилёва публичную и расследования».