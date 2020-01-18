На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила задержали женщину, продававшую медали СССР

На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила сотрудники Линейного отдела МВД задержали 48-летнюю женщину в момент сбыта государственных наград времён СССР. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России рассказали, что задержанная продала гражданину, выступившему в роли покупателя, девять медалей, среди которых были такие награды, как «50 лет Вооружённых Сил СССР», «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», «70 лет Вооружённых Сил СССР», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда».

Экспертиза показала, что семь памятных знаков являются подлинными государственными наградами СССР. Согласно УК РФ, за их сбыт предусмотрена уголовная ответственность.