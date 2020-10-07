На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила появился новый арт-объект

По инициативе Свердловской железной дороги на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила со стороны путей накануне был установлен арт-объект «Город трудовой доблести». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СвЖД, подобные арт-объекты будут установлены, кроме Нижнего Тагила, ещё в двух городах — Екатеринбурге и Перми, которые также получили звание «Город трудовой доблести».

«В каждом городе изображения на многограннике разные. Концепция арт-объекта предполагает показать то, чем город прославился, в первую очередь в годы Великой Отечественной войны. Планируется, что эта конструкция должна стать фотозоной для пассажиров и вообще всех, кто приходит на вокзалы встречать и провожать. Чтобы люди знали о присвоенном городу статусе», — говорят в СвЖД.