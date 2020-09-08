На заводе в Каменске-Уральском загорелся стан

Сегодня около 5:10 утра в цехе металлопроката ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» загорелся производственный стан, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

По данным спасателей, площадь пожара составила 100 квадратных метров, из помещений завода до прибытия спасателей эвакуировались 10 человек. Погибших и пострадавших нет.

«Для предотвращения возгорания охлаждающего масла, расположенного в ёмкостях под прокатным станом, огнеборцами проведена пенная атака. Чуть менее часа потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия был развёрнут штаб пожаротушения. Всего в ликвидации огня приняли участие 37 единиц личного состава, задействовали 10 пожарных спецмашин. В МЧС заверили, что «на режим работы предприятия происшествие не повлияло». Причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.