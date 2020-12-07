На заводе в Каменске-Уральском грузовой поезд смял «Газель» (ВИДЕО)

На Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском произошло столкновение поезда и «Газели», пишет E1.ru.

По словам очевидцев, инцидент произошёл возле трубопрокатного цеха Т-3.

«Водитель грузовой “Газели” попытался проехать в ворота цеха перед приближающимся товарным составом на заводских подъездных путях. Произошло столкновение», — сообщают свидетели аварии.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что, по данным видеорегистратора, ЧП произошло в 11:13 по местному времени.

«Поезд с пятью пустыми вагонами задним ходом двигался в цех. В это время “Газель” тоже задним ходом пересекала железнодорожные пути. В результате того, что водитель машины не убедился в безопасности манёвра, многотонный состав ударил в бок машины и прижал её к воротам. Чудом обошлось без жертв — водитель успел перескочить на пассажирское сиденье. По данному факту проводится проверка, по итогам который будет принято обоснованное решение», — рассказал Горелых.

В пресс-службе предприятия пока не прокомментировали аварию.