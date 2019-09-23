На заводе «Уралхиммаш» в Екатеринбурге рабочему оторвало ногу

На заводе «Уралхиммаш» в цехе аппаратов высокого давления 21 сентября случилось ЧП с 48-летним рабочим-термистом — сотруднику предприятия оторвало ногу, со ссылкой на читателя пишет E1.ru.

«Это случилось при кантовке опасного груза. Он сорвался и упал человеку на ногу! Ногу оторвало», — рассказал очевидец ЧП.

На «Уралхиммаше» подтвердили факт происшествия и рассказали, что теперь рабочему понадобится протезирование. На предприятии рассказали, что мужчине зажало ногу между листами металла.

«По предварительным данным, работник оказался в зоне работы мостовых кранов при кантовке оборудования, его нога оказалась зажата между двумя листами металла. В результате работник получил тяжёлую травму. ПАО "Уралхиммаш", кроме всех выплат, гарантированных пострадавшему работнику согласно законодательству, оплатит необходимое реабилитационное лечение, а также полностью берёт на себя оплату протезирования после лечения», — рассказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, после реабилитации мужчина продолжит работать на заводе, но уже в другой должности.