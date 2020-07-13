На заводе «Газпрома» в Амурской области рабочие устроили погром из-за невыплаты зарплаты (ВИДЕО)

В Амурской области рабочие устроили погром в офисе компании Renaissance Heavy Industries, которая строит газоперерабатывающий завод для «Газпрома», из-за невыплаты зарплаты, пишет «Амурская служба новостей».

По данным издания Baza, рабочим на Амурском ГПЗ не платили зарплату три месяца. Из-за этого десятки человек пришли в офис компании, где начали бить технику. На место событий был вызван ОМОН, который разогнал собравшихся и задержал некоторых из них.