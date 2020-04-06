На заводе «Динур» в Первоуральске во время выброса плавильной смеси пострадал рабочий

Прокуратура Первоуральска начала проверку по факту выброса плавильной смеси (шихты) в цехе № 2 завода «Динур», в результате которого пострадал 45-летний рабочий, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл днём 6 апреля: шихта подняла четырёхметровую крышку печи, в результате чего старший плавильщик получил ожоги кистей рук и лица. Пострадавшего работника доставили в одну из городских больниц.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В пресс-службе завода сказали, что комментарий по инциденту ещё готовится. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что силы и средства ведомства для ликвидации происшествия не привлекались, поскольку в этом не было необходимости.