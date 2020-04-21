На заводах Свердловской области создали резервные смены для замены сотрудников с коронавирусом

На крупных предприятиях Свердловской области сформированы резервные смены, которые смогут выйти на работу, чтобы заменить сотрудников, заболевших коронавирусом, и тех, кто с ними контактировал, со ссылкой на первого вице-президента Союза промышленников и предпринимателей региона Михаила Черепанова пишет Znak.com.

По словам Черепанова, пока на предприятиях региона зафиксированы единичные случаи заболевания, заводы работают стабильно. Однако в целях безопасности введены новые принципы общения: каждый руководитель может общаться не более чем с тремя подчинёнными, созданы новые графики работы, чтобы исключить скопления людей на проходных или в бытовых помещениях.

По словам Михаила Черепанова, СОСПП работает над увеличением числа системообразующих предприятий в регионе — сейчас по России 640 таких предприятий, ожидается, что эта цифра вырастет до тысячи. Эти компании прошли стресс-тесты «в условиях, когда нефть ниже плинтуса и доллар взлетел», чтобы понять, какая помощь может им понадобиться. Организован мониторинг предприятий со стороны банков и власти.

Кроме того, СОСПП предложил дополнить меры поддержки системообразующих предприятий на федеральном уровне: в частности, обсуждаются налоговые послабления при затратах предприятий на приобретение медицинского оборудования.

«Сейчас предприятие покупает для госбольницы ИВЛ на миллионы долларов и платит с этого налоги», — сказал Черепанов.

Кроме того, СОСПП предлагает не брать пени и штрафы за задержку отчётности и в течение ближайших двух лет не принимать в Налоговый кодекс изменений, ухудшающих положение налогоплательщиков. Также бизнес просит предоставить отсрочку отчислений в соцфонды на полгода либо принять сокращение ставки с 30% до 15%, снизить ключевую ставку Банка России и продолжить инвестиционные программы крупных корпораций, таких как РЖД и Ростех, что, по словам Черепанова, «даст работу большому числу предприятий».

По состоянию на утро 21 апреля в России выявили 5642 новых случая коронавирусной инфекции, всего заболели 52763 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».