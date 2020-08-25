На западной окраине Екатеринбурга заметили вертолёты и истребители

Жители западной части Екатеринбурга заметили в небе истребители и вертолёты, которые выпускали снаряды по наземным целям, фото происходящего очевидцы опубликовали в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, воздушная техника летает над полигоном «Свердловский» неподалеку от района УНЦ.

В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что происходящее на фото — тренировки к международному военному форуму «Армия-2020», часть мероприятий которого пройдёт с 27 по 29 августа на полигоне «Свердловский». Как сообщали в ЦВО, в рамках форума запланирована научно-деловая программа с участием оборонных предприятий, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений. В частности, в рамках выставки проведут показательный учебный бой, который смогут увидеть посетители форума.

«В динамике мы покажем действие вооружения и военной техники, специальной техники, её возможности. Это и техника РХБЗ, и инженерная техника, и бронетанковая техника. В рамках динамического выступления мы проведём учебный бой, в котором будут задействованы бронетанковые подразделения, мотострелковые подразделения, робототехника, а также авиатехника — Су-34, вертолёты Ми-8 и Ми-24», — рассказал исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Андрей Соболев.

По ожиданиям ЦВО, мероприятия посетят порядка 10 тысяч человек.