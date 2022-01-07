На Южном подъезде к Нижнему Тагилу водитель такси устроил лобовое ДТП

Утром 7 января на 9-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошла авария с участием Renault Logan и Toyota Rav4. Сообщение о происшествии в районе автобусной остановки санатория «Руш» поступило в ГИБДД в 10:40.

Автомобиль Renault Logan двигался в сторону села Николо-Павловское. Его водитель, 44-летний мужчина, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Rav4, за рулём которой была 41-летняя женщина.

В результате аварии пострадал только водитель Renault Logan, мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. По словам сотрудников ГИБДД, все пассажиры и водители были пристёгнуты.

«Водитель Renault Logan двигался в сторону села Николо-Павловское из Нижнего Тагила, а женщина за рулём ехала в город. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Чаще всего нарушения были связаны с превышением скорости», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели МБУ «Центр защиты населения». Из-за аварии движение по трассе не было затруднено.