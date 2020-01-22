На Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП с участием автомобиля тест-драйва

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу вечером 22 января столкнулись три легковых автомобиля, в том числе машина тест-драйва одного из городских автоцентров.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, автомобиль Skoda Fabia под управлением 68-летней женщины ехал в Нижний Тагил со стороны Екатеринбурга. На Южном подъезде к городу водитель допустила столкновение с двумя автомобилями Toyota, двигающимися в попутном направлении. В ведомстве добавили, что в аварии никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы, в настоящее время затруднено движение в сторону Нижнего Тагила.