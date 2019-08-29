На Южном подъезде к Нижнему Тагилу МАЗ врезался в ЗИЛ (ВИДЕО)

29 августа около 13 часов на Южном подъезде к Нижнему Тагилу в районе ТЦ DEPO произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Как видно на камере наружного видеонаблюдения, грузовик ЗИЛ, двигаясь в сторону города, притормозил перед перекрёстком и в это время сзади в него врезается длинномер МАЗ. От удара ЗИЛ по инерции продолжил движение вперёд, а МАЗ «сложился» и ударился в дорожное ограждение.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в результате ДТП пострадал 57-летний водитель «ЗИЛ», житель Челябинска. С перелом грудного отдела позвоночника и травмой головы он был госпитализирован в Демидовскую больницу.

Водителем «МАЗ» оказался 42-летний житель Верхней Салды со стажем вождения 24 года. На момент совершения ДТП он был трезв.