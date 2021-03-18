На юге Свердловской области произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в районе города Каменска-Уральского, информация о сейсмическом событии опубликована на сайте Международной системы мониторинга, пишет ЕАН. Землетрясение было зафиксировано 16 марта в 11.40 по Гринвичу, или в 16.40 по местному времени. Сила колебания почвы составила 2,9 балла.

«Это землетрясение, которое не представляет угрозы ни людям, ни постройкам. Толчки такой силы фиксируют приборы. Лишь немногие особенно чувствительные люди ощущают такие колебания почвы», – прокомментировали событие в екатеринбургском Институте геофизики УрО РАН.

Ранее, 9 марта, в Уральских горах в Караидельском районе Башкирии произошло землетрясение силой 2.6 балла.