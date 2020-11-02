На юге Екатеринбурга у скотомогильника с сибирской язвой предложили построить коттеджный посёлок

На юге Екатеринбурга собираются возвести коттеджный посёлок вблизи от захоронений сибирской язвы, пишет E1.ru.

Строительство должно развернуться в посёлке Рудном, проект планировки и межевания территории уже вынесли на общественные обсуждения. Согласно проекту, коттеджи появятся у лесопарка к 2025 году в границах Жилой улицы и двух переулков — Опалового и Рудногорского. Судя по документам, которые разместили на сайте администрации, в Рудном построят около двух десятков домов. Под застройку хотят отдать 2,29 га.

Буквально в 300 метрах от места планируемого строительства располагается скотомогильник, куда в 1979 году захоронили останки больных животных. При этом в пояснительной записке сказано, что опасных факторов вокруг территории нет.

«Участок расположен вне границ санитарно-защитных зон производственных предприятий I–III классов, объектов энергетики, транспортной инфраструктуры, скотомогильников, полигонов ТБО», — говорится в документе.

В администрации Екатеринбурга отметили, что ограничений для строителей на участке нет.

«На территории проекта планировки в жилом районе Рудный отсутствуют ограничения по застройке индивидуальными жилыми домами. Санитарно-защитная зона от сибиреязвенного скотомогильника сокращена в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ от 10.05.2017 номер 64», — говорится в ответе администрации.

В постановлении, которое вышло после аналогичного скандала в посёлке (в 2016 году жители протестовали против застройки другого участка), действительно сказано, что охранные границы следует серьёзно сдвинуть: радиус в километр сокращен всего до 50 метров.

Предложения и замечания по проекту жители города смогут внести до 11 ноября 2020 года включительно, сделать это можно на сайте обсуждения екатеринбург.рф либо принести письмо в департамент архитектуры и градостроительства (пр. Ленина, 24а, каб. 245).