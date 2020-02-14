На Ямале совершил жёсткую посадку вертолёт с вахтовиками, погибли два человека

Днём 14 февраля на Ямале совершил жёсткую посадку вертолёт авиакомпании «Скол», перевозивший вахтовиков. В результате ЧП погибли два члена экипажа.

Как сообщили в главном управлении МЧС по ЯНАО, трагедия произошла в 16:20 в 400-500 метрах от порта Сабетта. Всего на борту воздушного судна находились семеро пассажиров и трое членов экипажа. По данным Mash, все пассажиры — вахтовики компании Газпромгео. Вертолёт летел с Гыданского полуострова в порт Саббетта.

В результате происшествия погибли два члена экипажа — их зажало в кабине вертолёта. Их тела извлекли прибывшие представители аварийно-спасательной службы аэропорта Саббеты.

Как пишет Znak.com, предварительной причиной катастрофы считается снежная буря, усугублённая сильным туманом. По факту ЧП Уральская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов, причины происшествия устанавливаются.