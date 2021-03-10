На Ямале предприятие продолжительное время заливало тундру коммунальными отходами

На Ямале прокуратура проверила организацию «Приуральское АТП». Выяснилось, что предприятие длительное время сбрасывало коммунальные отходы в тундру, чем нанесло ущерб природе на 3 млн рублей.

«Установлено, что организация длительное время без проведения очистки осуществляла сброс коммунальных отходов на земельный участок. Жидкие коммунальные отходы от эксплуатации жилых и нежилых помещений в сёлах Аксарка и Харсаим Приуральского района размещались в близлежащей тундровой местности. В результате порчи почвы причинён ущерб окружающей среде в размере более 3 млн рублей», — цитирует Znak.com сообщение прокуратуры ЯНАО.

В надзорном органе уточнили, что на данный момент АТП возместила 3 млн рублей. Обработать землю компания должна до 1 июля 2021 года.