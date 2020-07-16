На ядерном объекте в Красноуфимске произошло землетрясение

В районе склада радиоактивного песка монацита в Красноуфимске произошло землетрясение, сообщается на сайте Международной системы мониторинга.

Землетрясение произошло 14 июля в 17:33, сила точка составила 3,1 балла.

«Это среднее землетрясение, которое не представляет угрозы ни людям, ни строениям. Для склада радиоактивных материалов никакой опасности нет», — подчеркнули специалисты Института геофизики УрО РАН.

База госрезерва «Почтовый ящик 118» была построена возле Красноуфимска в 1941 году по приказу Берии, позже в 19 деревянных складских помещений завезли 82 тонны радиоактивного песка монацита, который планировали использовать в советском атомном проекте.

Когда в качестве ядерного топлива начали использовать плутоний и уран, монацит оказался не востребован, а склады с радиоактивным веществом сохранились.