На выплаты пособий на детей от трёх до семи лет в 2020 году будет потрачено более 134 млрд рублей. По мнению помощника президента РФ Андрея Белоусова, это станет самой дорогой для государства социальной мерой среди предложенных в послании Владимира Путина Федеральному собранию.

Он также сообщил, что в ближайшие полгода власти планируют открыть электронный сервис для оформления пособий на детей от трёх до семи лет.

«Поскольку предлагается заявительный принцип при получении этого пособия, то это должно делаться по максимуму дистанционно, например через электронную систему госуслуг», — цитирует Белоусова ТАСС.

Предполагается, что данное поручение главы государства будет выполнено до 1 июля 2020 года.