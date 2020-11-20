На выходные в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Синоптики объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра в Нижнем Тагиле и других уральских городах на эти выходные. Непогода ожидается в субботу, 21 ноября. Тагильчане уже получили смс-сообщения о порывах западного и юго-западного ветра до 20 м/с. МЧС рекомендует всем держаться подальше от рекламных щитов, проводов и плохо закреплённых конструкций.

В Нижнем Тагиле воздух будет прогреваться в выходные от минус 6 до минус 4 градусов. По ночам ожидается похолодание максимум до минус 9 градусов. На юге Свердловской области прогнозируется потепление до плюс одного градуса, а значит, и гололедица в утреннее и вечернее время. Осадки в ближайшие два дня синоптики не обещают.

Напомним, при возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.