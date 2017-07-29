На выборы свердловского губернатора зарегистрированы ещё два кандидата

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала на выборы главы региона новых кандидатов: депутата Заксобрания Дмитрия Ионина («Справедливая Россия») и управляющего директора ПАО «Плюс банк» Алексея Парфёнова (КПРФ). Информация об этом опубликована на сайте избиркома.

Ранее сотрудники комиссии зарегистрировали двух других кандидатов: депутата Госдумы РФ Игоря Торощина (ЛДПР) и депутата екатеринбургской городской думы Дмитрия Сергина (РППС). В подписных листах каждого было обнаружено по одной недостоверной подписи, но это не стало препятствием для регистрации, так как кандидаты представили 132 подписи при необходимом минимальном количестве в 126 подписей.

В ближайшие дни должна состояться регистрация двух оставшихся кандидатов: врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева («Единая Россия») и известного уральского политтехнолога Константина Киселёва («Зелёные»).

Выборы свердловского губернатора назначены на 10 сентября 2017 года. Первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов отмечал, что все шесть выдвиженцев, сдавших документы в избирательную комиссию, преодолеют муниципальный фильтр. Окончательный список участников выборов главы региона станет известен 4 августа.

Агентство новостей «Между строк»