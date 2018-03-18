На выборах проголосовал губернатор Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах президента. Глава региона принял участие в голосовании на участке № 1331, в своих комментариях он был краток.

«Сегодня самый важный день для нас, для всей страны. Мы выбираем президента, наше будущее», — заявил Куйвашев.

Ранее в Москве проголосовал действующий президент России Владимир Путин, который традиционно пришёл на избирательный участок № 2151, расположенный в Российской академии наук на Ленинском проспекте.