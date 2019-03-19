На «Встречу выпускников» КВН в Екатеринбурге с участием Маслякова потратят 20 млн рублей

В столице Урала в августе этого года соберутся легенды клубов КВН, чтобы сыграть на «Встрече выпускников». На организацию события планируют потратить 20 млн рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.

Игры-встречи выпускников Клуба весёлых и находчивых традиционно проводились в Сочи. В этом году впервые мероприятие переедет в другой город. О проведении «Встречи выпускников» в Екатеринбурге губернатор Евгений Куйвашев и ведущий КВН Александр Масляков договорились в декабре 2018 года.

Телевизионная съёмка состоится 3 сентября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Но перед этим, с 20 августа по 2 сентября, пройдут репетиции. В документах указано, что ведущим мероприятия станет сам Александр Масляков.

Состав команд-участниц пока неизвестен. Но, как пишет портал «Е1», ранее в играх «Встреч выпускников» принимали участие такие известные команды, как «Утомлённые солнцем» (Сочи), «Максимум» (Томск), сборная РУДН, «Триод и Диод» (Смоленская область), «Четыре татарина» (сборная Республики Татарстан).