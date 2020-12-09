На «ВСМПО-Ависме» пожар вывел из строя стан для прокатки титана

В цехе № 16 корпорации «ВСМПО-Ависма» произошло возгорание прокатного стана, со ссылкой на знакомые с деталями инцидента источники пишет Ura.ru.

«В ночь на 5 декабря в цехе № 16 сгорел основной прокатный стан. Это начало цепочки выпуска листов. Ремонт займёт примерно неделю, но главное, что есть хотя бы резервный», — рассказал собеседник.

В пресс-службе корпорации подтвердили факт происшествия.

«В листопрокатном комплексе произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Для выяснения обстоятельств нештатной ситуации создан штаб. Предприятие работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды и ключевым поставщиком титановых компонентов для компаний мировой авиакосмической промышленности.