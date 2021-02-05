На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле столкнулись УАЗ и Nissan (ВИДЕО)

Утром 5 февраля на Восточном шоссе в районе пересечения с Северным шоссе произошло ДТП. По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, столкнулись УАЗ и Nissan Bluebird. Предварительно установлено, что 44-летний водитель отечественного автомобиля выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, что и послужило причиной аварии.

В результате происшествия 28-летний водитель иномарки и 24-летняя женщина — пассажир Nissan с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦГБ № 4.