На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло тройное ДТП (ВИДЕО)

Около 9:00 19 февраля на Восточном шоссе в районе поворота на посёлок Северный у дома № 24/1 произошло ДТП. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на ГИБДД, 53-летняя женщина на Subaru Legacy, двигаясь по Восточному шоссе со стороны Вагонки, не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения. После этого автомобиль врезался в ВАЗ-2110 и Kia Rio. Пострадавших в результате происшествия нет. Из-за аварии на данном участке образовалась пробка в обе стороны. На месте работают сотрудники ДПС.