На военном полигоне в Красноярском крае произошли новые взрывы 

На военном полигоне под Ачинском в Красноярском крае произошли новые взрывы. Как сообщает «Интерфакс», причиной стало попадание молнии. Пострадали пять человек.

По данным агентства, проводится эвакуация жителей деревни Каменка Ачинского района. В пресс-службе городской администрации Ачинска Znak.com объяснили, что такое решение принято в связи с ухудшением гидрометеоусловий.

Напомним, взрывы на складе, спровоцировавшие возгорание, начались 5 августа. В результате погиб один человек, за медпомощью обратилось 13 человек. Причиной пожара назван человеческий фактор.