На военно-историческом фестивале на Алтае «казнили» предателя Родины (ВИДЕО)

Посетителям фестиваля исторической реконструкции «Днепропетровский рубеж» в Шипуново на Алтае показали инсценировку казни предателя Родины, сообщает Altapress.ru.

Гостей фестиваля ждала выставка ретротехники, показательные выступления и гвоздь программы — реконструкция битвы за Днепр августа 1943 года. На выставке военной ретротехники были представлены действующие макеты танков, БТР, грузовики ЗИС-5 и «Студебекер», легковые ГАЗ-67 и его американский аналог «Виллис». Среди самых редких моделей — немецкий «Богвард» 1939 года выпуска и танк Т-34 — в крае их всего два, один из них стоит в Барнауле у кинотеатра «Мир».

Реконструкция была посвящена воинам из Шипуново: во время Великой Отечественной на фронт из села были призваны 14 тысяч человек, 7,5 тысячи из них не вернулись. Семь человек получили звание Героев Советского Союза, четверо — посмертно.

По сценарию группа немецких захватчиков заходит в небольшой украинский хутор, жители которого помогают партизанам. Оккупанты сжигают часть деревни, но в это время к ней подходит отряд красноармейцев. Посетители смогли посмотреть «казнь предателя Родины»: со сцены ему зачитали приговор и привели его в исполнение. Стоит отметить, что за инсценировкой казни наблюдали в том числе и дети.

Кровопролитное сражение одной из битв за Днепр реконструировали клубы из Алтайского края, Бердска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и Тюмени. Всего в реконструкции сражения принимали участие 130 человек, 30 из них были на немецкой стороне.