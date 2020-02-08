На ВМЗ произошёл пожар в производственном здании, спасатели эвакуировали 30 человек

В Нижнем Тагиле 8 февраля произошёл пожар в одном из производственных цехов по адресу улица Максима Горького, 1. Спасатели эвакуировали из горящего цеха 30 человек.

Как пишет ИА «Все новости», пожар, площадью 50 квадратных метров, случился на втором этаже 146 корпуса. По информации источника АН «Между строк», возгорание произошло в арендуемом цехе по производству мебели. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнём или короткое замыкание электропроводки.

В ГУ МЧС рассказали, что сообщение о пожаре на ВМЗ поступило на пульт диспетчера в 10:51. Горело имущество и перегородки в комнате отдыха персонала. В тушении были задействованы 10 единиц техники и 34 человека личного состава. Открытое горение ликвидировали через полчаса после начала пожара, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 13:11.