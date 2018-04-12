На въезде в Нижний Тагил установят скульптуру с девизом Демидовых

Управление культуры администрации Нижнего Тагила объявило конкурс на эскизную модель скульптурного знака, который поставят на перекрёстке улиц Красногвардейской, Садоводов и Свердловского шоссе к 300-летию города.

Новая дизайнерская конструкция будет иметь надпись со словами «Нижний Тагил» и девизом Демидовых «Не словами, а делами» и обозначать южный въезд в город Тагил со стороны федеральной трассы. Сейчас в этом месте находится транспарант с надписью «С праздником, любимый город!». Требований к размерам знака и материалам для его изготовления нет.

Организатор конкурса – Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Участниками могут стать студенты художественно-проектных специальностей, архитекторы и дизайнеры, творческие студии. Заявки принимаются до 30 апреля.

При выборе победителя будет учитываться то, как знак вписан в окружающее пространство. Автор лучшего эскиза получит премию в размере 30 тысяч рублей.