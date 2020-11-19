На Вагонке тагильчанке неизвестные подожгли автомобиль

Этой ночью на проспекте Дзержинского у дома № 55 сгорел автомобиль Volkswagen Polo. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Хозяйка авто накануне вечером, вернувшись с автомойки, припарковала машину возле дома. Ночью в дверь позвонила соседка и сообщила женщине, что её автомобиль горит.

«Площадь пожара составила 2 кв. м. Сгорели багажник и часть салона автомобиля Volkswagen Polo. Повреждён припаркованный рядом ВАЗ 2112 — пострадало лакокрасочное покрытие и багажник», — сообщают в отделе надзорной деятельности МЧС.

Сейчас по факту пожара ведётся проверка.