На Вагонке неизвестные подожгли «Газель»

В ночь на 18 февраля во дворе дома на улице Юности, 35 сгорел автомобиль ГАЗ-3221. Площадь пожара составила 8 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. В отделе надзорной деятельности и профилактической работы отметили, что автомобиль не эксплуатировался с осени и последние месяцы стоял на парковке.

«Автомобилисту нужно взять за правило даже при отсутствии тревожных сигналов регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака, обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и герметичность соединений. Не производить сварочные и кузнечные работы в непосредственной близости от горючих жидкостей и при открытом топливном баке. Помните, что каждый автомобиль должен быть оборудован огнетушителем», — напомнили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы.