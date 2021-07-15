На Вагонке из-за ремонта теплотрассы закроют движение по Ленинградскому проспекту

В Нижнем Тагиле из-за аварийного ремонта теплотрассы с 16 по 19 июля закроется автомобильное движение по Ленинградскому проспекту на участке от перекрёстка Юности — Ленинградский проспект до дома № 14 по улице Юности. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

До 20 июля закрыто автомобильное движение на участке от дома № 42 до дома № 44 на улице Красноармейской.

Автомобильное движение до 20 июля закрыто по улице Карла Маркса на участке от улицы Красноармейской до Первомайской.

До 1 сентября закрыто движение на участке дороги от дома № 25 на улице Тагилстроевской до дома № 22 на Октябрьском проспекте. Также нельзя будет проехать в районе улицы Гвардейской — от улицы Кутузова до Шевченко.

В период с 21 июля по 15 августа будет закрыт для движения участок от дома № 14 по улице Карла Маркса до улицы Огаркова.