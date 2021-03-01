На Вагонке из-за протечки трубы в ванной произошёл пожар

Днём 28 февраля в пятиэтажном жилом доме на Орджоникидзе, 12 произошёл пожар. Как сообщили в отделе надзорной деятельности МЧС, незадолго до происшествия в ванной прорвало трубу. Вода попала в розетку, из-за чего произошло короткое замыкание. От искры загорелась тряпка, лежавшая в ванной. Площадь возгорания составила 1 кв. м. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Звеном газодымозащитной службы с помощью маски «Самоспасатель» по лестничным маршам спасён 1 человек. Пострадавших нет. Пожар потушен в течение двух минут.