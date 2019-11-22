На Вагонке четыре жилых дома остались без тепла из-за повреждённой трубы

В четырёх многоквартирных домах Дзержинского района сегодня, 22 ноября, до вечера не будет теплоснабжения. Об этом сообщили на пятничном аппаратном совещании в мэрии Нижнего Тагила. Тепло отключат в двух пятиэтажках и двух девятиэтажках в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Зари. Это необходимо для того, чтобы отремонтировать проложенную рядом повреждённую трубу.

Утечка воды из трубы диаметром 400 мм была обнаружена сегодня ночью в ходе планового обхода-осмотра сетей. С утра ведутся работы по устранению проблемы. Их планируется завершить к 19:00.