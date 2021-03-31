На Вагонке автомобили тонут в огромной луже (ВИДЕО)

31.03.2021 12:25
На улице Алтайской в Дзержинском районе Нижнего Тагила гигантская лужа, глубиной примерно 30 сантиметров, стала непреодолимой преградой для некоторых тагильских автолюбителей.
На кадрах с видеорегистратора видно, как автомобиль застрял прямо посередине искусственного водоёма. По словам очевидцев, его пришлось доставать с помощью эвакуатора. Некоторые водители, проезжая лужу, теряют свои автомобильные номера.
«На [улице] Алтайской, где своротка на карьер, большая глубокая лужа. Машины тонут по самые двери», — поделился водитель в сообществе «Взаимопомощь на дорогах».
Скриншот переписки
Скриншот переписки
- Отметим, с приходом весны Нижний Тагил буквально утонул в лужах. 26 марта глава города лично осмотрел лужу во дворе по адресу Карла Маркса, 41, на которую пожаловались местные жители, и дал поручение исправить ситуацию.
- Тагильчане жалуются, что в городе не убирают снег, поэтому им приходится ходить прямо по лужам.