На Вагонке автомобили тонут в огромной луже (ВИДЕО)

На улице Алтайской в Дзержинском районе Нижнего Тагила гигантская лужа, глубиной примерно 30 сантиметров, стала непреодолимой преградой для некоторых тагильских автолюбителей.

На кадрах с видеорегистратора видно, как автомобиль застрял прямо посередине искусственного водоёма. По словам очевидцев, его пришлось доставать с помощью эвакуатора. Некоторые водители, проезжая лужу, теряют свои автомобильные номера.

«На [улице] Алтайской, где своротка на карьер, большая глубокая лужа. Машины тонут по самые двери», — поделился водитель в сообществе «Взаимопомощь на дорогах».

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