На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле прокомментировали инцидент, когда рабочий ударил себя ножом в шею из-за низкой зарплаты 

На «Уралвагонзаводе» прокомментировали происшествие с рабочим цеха № 563, который на рапорте в присутствии начальства нанёс себе удар ножом в шею из-за того, что получил низкую заработную плату за прошедший месяц. Напомним, ЧП произошло вечером 16 мая.

«Мы выражаем сожаление, что произошла такая ситуация, а региональные СМИ подхватили историю ради кликбейта через неделю. Предварительно, по заключению созданной на предприятии комиссии, причина не имеет никакого отношения к производственной деятельности и случившееся — обычная человеческая трагедия. У работника нет образования и нормальной квалификации. Весь апрель был на больничном. Все выплаты, которые ему были положены по закону за больничный, выплачены. В то же время набрал много кредитов, которые не может выплатить. В результате — проблемы в семье и истерическая реакция. Сейчас чувствует себя нормально. Парня не бросим», — заявляет представитель УВЗ.

По информации источника АН «Между строк», пострадавший мужчина около четырёх лет работал обрубщиком в подчинении сменного мастера Александра Иванова, также известного как председатель Первичной профсоюзной организации «УВЗ — Солидарность — 1 мая». По мнению коллег, конфликт между начальством и подчинённым произошёл из-за активной деятельности профсоюза по защите прав заводчан. Подчинённых Иванова, в том числе и ударившего себя рабочего, начали переводить на другие участки цеха. Но при возникающих проблемах на новом месте помочь им отказывались.

Для пострадавшего мужчины специфика работы на новом участке цеха изменилась. По данным источника, на вопросы, которые рабочий задавал коллегам, он не мог добиться ответов, ему ничего не объясняли. Обычно заработная плата мужчины могла достигать 110 тысяч рублей, но так как он работает по тарифной ставке как сдельщик, на новом участке он получил 11 тысяч рублей.

На этой неделе заводчанин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства в отношении руководства цеха.

«Я обратился к начальнику цеха Мищенко С. В., как мне жить на такую низкую зарплату и платить ипотеку и что я не понимаю специфику работы на новом месте. Начальник цеха в повышенном тоне мне сказал: не нравится — увольняйся. В этот момент я был просто опустошён, эмоционально нестабилен из-за такого издевательского отношения руководства завода по отношению ко мне, в моей голове крутилась только одна мысль, что в таких условиях я не хочу больше жить, увидев канцелярский нож на столе, я его схватил и полоснул себя по шее», — пишет Павел М. в письме к Бастрыкину.