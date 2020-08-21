Происшествия

На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле мужчина получил серьёзную травму после наезда цистерны

21.08.2020 17:29
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле мужчина получил серьёзную травму после наезда цистерны

19 августа в 310-м (малярно-сдаточном) цехе «Уралвагонзавода» произошло ЧП. По данным АН «Между строк», вагон-цистерна раздавил ногу 35-летнему сотруднику предприятия. По словам источника, травма оказалась настолько тяжёлой, что речь идёт об ампутации конечности. В пресс-службе «Уралвангонзавода» подтвердили факт ЧП.

 «В малярно-сдаточном цехе “Уралвагонзавода” произошёл несчастный случай. На предприятии работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. До получения официального заключения мы не можем комментировать случившееся», пояснили на УВЗ.

По информации АН «Между строк», мужчина активно занимался футболом и участвовал в соревнованиях городского уровня.

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