На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле мужчина получил серьёзную травму после наезда цистерны

19 августа в 310-м (малярно-сдаточном) цехе «Уралвагонзавода» произошло ЧП. По данным АН «Между строк», вагон-цистерна раздавил ногу 35-летнему сотруднику предприятия. По словам источника, травма оказалась настолько тяжёлой, что речь идёт об ампутации конечности. В пресс-службе «Уралвангонзавода» подтвердили факт ЧП.

«В малярно-сдаточном цехе “Уралвагонзавода” произошёл несчастный случай. На предприятии работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. До получения официального заключения мы не можем комментировать случившееся», — пояснили на УВЗ.

По информации АН «Между строк», мужчина активно занимался футболом и участвовал в соревнованиях городского уровня.