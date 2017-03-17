На «Уралвагонзаводе» рабочего придавило 350-килограммовой деталью
Накануне в цехе № 320 вагоносборочного производства «Уралвагонзавода» тяжёлую травму получил 30-летний рабочий предприятия. По предварительной версии, в результате надрыва крепёжных болтов на сварщика цеха упала 350-килограммовая железная консоль.
«Консоль не убрали и начали переворачивать вагон. Надломили её, начали вытаскивать, и она упала на двух человек, – рассказал E1.ru начальник смены Владимир Багин. – Двое пострадали – женщина и мужчина. Женщине тоже по голове прилетело, но парень очень тяжело пострадал. Это произошло, потому что поторопились. Надо было сначала убрать консоль, а потом кантовать вагон. Ни у кого не сработало чувство самозащиты, надо было отойти подальше оттуда».
Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники территориального следственного отдела СК России. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.
«Запрошена необходимая документация, касающаяся обеспечения норм безопасности при производстве работ на данном предприятии. С целью определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего, проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
Агентство новостей «Между строк»